Следствие требует заочного ареста основательницы интернет-издания «Медуза»* Галины Тимченко**
Следствие обратилось в Чермушкинский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте основательницы издания «Медуза»* Галины Тимченко** по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС.
— В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Тимченко**, — приводит сообщение суда агентство.
Галина Тимченко** объявлена в розыск.
Справка
* включено в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, признан Минюстом России иностранным агентом.
** признана Минюстом России иностранным агентом.
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