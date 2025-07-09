Следствие требует заочного ареста основательницы интернет-издания «Медуза»* Галины Тимченко**

Следствие обратилось в Чермушкинский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте основательницы издания «Медуза»* Галины Тимченко** по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС.

— В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Тимченко**, — приводит сообщение суда агентство.

Галина Тимченко** объявлена в розыск.

Рената Валеева