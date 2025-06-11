МВД объявило в розыск журналистов Александра Плющева* и Галину Тимченко*
МВД России объявило в розыск журналиста Александра Плющева*, который признан иноагентом в стране. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Ранее Бабушкинский суд Москвы оштрафовал Плющева* на 15 тыс. рублей за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги**, который был признан нежелательной организацией. Эта организация является частью центра «Фонд Карнеги за международный мир»**.
Плющев уже трижды подвергался штрафам за отсутствие маркировки иностранного агента в своих интернет-публикациях, последний раз в январе 2024 года. Минюст РФ включил его в реестр иноагентов в октябре 2022 года.
Кроме того, МВД также объявило в розыск Галину Тимченко*, основательницу издания «Медуза»***. В ее отношении было возбуждено уголовное дело, однако подробности пока не раскрываются.
— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщает МВД.
Справка
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация, признанная нежелательной в России.
*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 23.04.2021. Проект «Медуза» (Medusa Project) включен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.
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