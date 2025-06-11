МВД объявило в розыск журналистов Александра Плющева* и Галину Тимченко*

Фото: Динар Фатыхов

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Плющева*, который признан иноагентом в стране. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Ранее Бабушкинский суд Москвы оштрафовал Плющева* на 15 тыс. рублей за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги**, который был признан нежелательной организацией. Эта организация является частью центра «Фонд Карнеги за международный мир»**.

Плющев уже трижды подвергался штрафам за отсутствие маркировки иностранного агента в своих интернет-публикациях, последний раз в январе 2024 года. Минюст РФ включил его в реестр иноагентов в октябре 2022 года.

Кроме того, МВД также объявило в розыск Галину Тимченко*, основательницу издания «Медуза»***. В ее отношении было возбуждено уголовное дело, однако подробности пока не раскрываются.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщает МВД.