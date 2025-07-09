Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению полетов после открытия неба

Фото: Динар Фатыхов

Аэропорты Воронежа и Белгорода, чья работа приостановлена с февраля 2022 года, полностью готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропортов.

— Аэропорты Воронежа и Белгорода готовы к возобновлению авиасообщения, как только воздушное пространство будет открыто, — говорится в сообщении.

Эта новость прозвучала на фоне объявления Министерства транспорта о скором открытии аэропорта Геленджика для внутренних рейсов. В среду Минтранс сообщил, что билеты на рейсы в Геленджик появятся в продаже после выпуска соответствующего официального извещения.

Напомним, режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России был введен Росавиацией 24 февраля 2022 года в связи с началом специальной военной операции.

Рената Валеева