ЛУКОЙЛ и «Татнефть» проявляют интерес к проектам в Ливии на фоне масштабного тендера

Фото: Максим Платонов

Российские нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Татнефть» выразили интерес к участию в нефтегазовых проектах на территории Ливии. Об этом «Интерфаксу» сообщил министр нефти и газа этой страны Халифа Раджаб Абдулсадек. Он также подчеркнул, что Ливия будет рада сотрудничеству и с другими российскими компаниями.

Интерес российских компаний проявляется на фоне первого крупного тендера на геологоразведку (ГРР) нефтегазовых ресурсов в Ливии после конфликта 2011 года. В нем участвуют почти все ведущие международные игроки, включая американские Chevron Corp. и Exxon Mobil, итальянскую Eni, французскую TotalEnergies. Более 40 компаний проявили интерес к участию, а контракты с победителями планируется подписать до конца текущего года.

Ливия, являющаяся членом ОПЕК (и не подпадающая под квоты ОПЕК+ из-за продолжающегося конфликта), возлагает большие надежды на международные компании. Страна стремится нарастить добычу нефти до максимальных показателей, планируя достичь 2 млн баррелей в сутки к 2030 году. Это превзойдет пик в 1,75 млн б/с, зафиксированный в 2006 году при Муаммаре Каддафи. В настоящее время Ливия добывает около 1,3 млн б/с, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 1,1 млн б/с, по данным ОПЕК.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Увеличение добычи является приоритетом для Ливии, несмотря на сложную внутреннюю ситуацию. Страна разделена между противоборствующими правительствами, а спорадические остановки добычи и вспышки насилия привели к заброшенности и повреждению значительной части энергетической инфраструктуры.

Последний раз Ливия проводила тендер на разведку в 2007 году, за четыре года до поддержанного НАТО восстания, в ходе которого был убит Каддафи.

Ряд крупных компаний уже возобновили свою деятельность в Ливии после многолетнего перерыва. В январе испанская Repsol возобновила разведку в бассейне Марзук. Eni, OMV и BP также вернулись к бурению в прошлом году после паузы, начавшейся в 2014 году. В начале июля BP подписала меморандум о взаимопонимании с NOC с целью оценки возможностей повторного освоения зрелых гигантских нефтяных месторождений Сарир и Мессла в бассейне Сирт, а также изучения потенциала нетрадиционных нефтегазовых ресурсов страны.

Дочерняя структура ПАО «Татнефть» — компания «Сафпэт актив» — получила во временное управление российского производителя пластиковой упаковки «Петрус».

Рената Валеева