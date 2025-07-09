«Татнефть» получила в управление крупного производителя пластиковой упаковки «Петрус»

Фото: Максим Платонов

Дочерняя структура ПАО «Татнефть» — компания «Сафпэт актив» — получила во временное управление российского производителя пластиковой упаковки «Петрус». Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, о чем стало известно из обновленного перечня компаний, в отношении которых применяются подобные меры.

«Петрус» стал 43-м предприятием в этом списке, напомнил ТАСС.

«Петрус» — предприятие, работающее в России с 1994 года. Оно является дочерней структурой кипрской Pet.rus Plastic Holdings Ltd. Компания специализируется на производстве ПЭТ-емкостей и пленок, занимая значительную долю рынка пластиковой упаковки. По данным аналитической системы «Руспрофайл», прошлый год «Петрус» завершил с внушительной выручкой в 26 млрд рублей и чистой прибылью в 2,3 млрд рублей.

Мера временного управления была введена указом президента от 2023 года и позиционируется как инструмент защиты российской экономики от недружественных действий со стороны стран Запада.

Передача «Петруса» под временное управление «Сафпэт актив» происходит на фоне ранее появившихся в СМИ сообщений о корпоративном конфликте. В начале июня активы компании «Петрус» были арестованы по требованию «Татнефти». Предполагается, что спор связан с давним инцидентом 2008 года, когда, по утверждению «Татнефти», «Укрнафта» (в которой «Татнефть» имела долю) совершила хищение 800 тыс. тонн нефти на сумму около $400 млн.

Рената Валеева