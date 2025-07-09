Путин переназначил главу Вахитовского суда Казани, а Бугульминский доверил бывшему следователю

Они были назначены указом президента России Владимира Путина

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин переназначил председателем Вахитовского районного суда Казани Газиза Гисметдинова. Главой Бугульминского городского суда стал Дмитрий Линевич. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом президента страны оба судьи назначены на свои должности на срок шесть лет.



В феврале «Реальное время» со ссылкой на собственные источники сообщало, что квалифколлегия судей Татарстана рекомендовала судью Лениногорского суда Дмитрия Линевича на пост председателя Бугульминского горсуда. Кандидатуру его соперника — бывшего главы суда Бугульмы — на этих выборах ККС не поддержала.



Напомним, что в июле 2021 года стало известно о том, что следователь Дмитрий Линевич готовится сменить мундир на мантию судьи. В СКР Дмитрий Линевич занимался расследованием ряда весьма резонансных уголовных дел. В их числе дошедшее до приговора дело председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой, направленное в прокуратуру РТ дело главы Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова и дело о коммерческом конкуренте структуры МЧС с ущербом 162 млн рублей, которое забрали у казанских силовиков на федеральный уровень.

Дарья Сайфиева