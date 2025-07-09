Путин переназначил главу Вахитовского суда Казани, а Бугульминский доверил бывшему следователю
Они были назначены указом президента России Владимира Путина
Президент России Владимир Путин переназначил председателем Вахитовского районного суда Казани Газиза Гисметдинова. Главой Бугульминского городского суда стал Дмитрий Линевич. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указом президента страны оба судьи назначены на свои должности на срок шесть лет.
В феврале «Реальное время» со ссылкой на собственные источники сообщало, что квалифколлегия судей Татарстана рекомендовала судью Лениногорского суда Дмитрия Линевича на пост председателя Бугульминского горсуда. Кандидатуру его соперника — бывшего главы суда Бугульмы — на этих выборах ККС не поддержала.
Напомним, что в июле 2021 года стало известно о том, что следователь Дмитрий Линевич готовится сменить мундир на мантию судьи. В СКР Дмитрий Линевич занимался расследованием ряда весьма резонансных уголовных дел. В их числе дошедшее до приговора дело председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой, направленное в прокуратуру РТ дело главы Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова и дело о коммерческом конкуренте структуры МЧС с ущербом 162 млн рублей, которое забрали у казанских силовиков на федеральный уровень.
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