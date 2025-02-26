Рекомендацию на пост главы суда в Бугульме получил экс-следователь по делам Евгении Даутовой и Бориса Петрова

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», сегодня Квалифколлегия судей Татарстана рекомендовала судью Лениногорского суда Дмитрия Линевича на пост председателя Бугульминского горсуда. Кандидатуру его соперника — бывшего главы суда Бугульмы — на этих выборах ККС не поддержала.

Напомним, мундир следователя на мантию Линевич сменил еще в 2021 году. Ранее служил в 4-м отделе по расследованию особо важных дел в сфере экономики в Следкоме по Татарстану. Отправлял в суд дела председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой и бывшего главы Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова, а также участвовал в расследовании дела о коммерческом конкуренте структуры МЧС с ущербом 162 млн рублей, пока его не забрали у казанских силовиков на федеральный уровень.