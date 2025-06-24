Россия и Вьетнам готовятся к безвизовому туристическому обмену

Министерство экономического развития разрабатывает механизм группового безвизового туристического обмена с Вьетнамом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведомство подготовило проект межправительственного соглашения, разработанный по просьбе вьетнамской стороны. «Сейчас Минэкономразвития досогласовывает его со всеми заинтересованными ведомствами. В ближайшее время — в течение месяца, двух-трех недель — документ будет передан партнерам из Вьетнама», — сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев.

Он отметил, что процесс запуска безвизового обмена займет время и зависит от обеих сторон.

В настоящее время между Россией и Вьетнамом действует одностороннее соглашение, позволяющее гражданам РФ находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Граждане Вьетнама, в свою очередь, могут оформить электронную визу в Россию на срок до 30 дней.

— В планах — попробовать объединить безвизовые возможности и позволить вьетнамским туристам в более упрощенном режиме посещать нашу страну, — добавил Кондратьев.

Напомним, Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС.



Рената Валеева