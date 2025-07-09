В Татарстане стоимость минимального продуктового набора выросла на 4%

В мае 2025 года минимальный набор продуктов подорожал до 7 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В мае 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане превысила 7 тыс. рублей. По сравнению с апрелем его стоимость выросла на 4%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В среднем по Приволжскому федеральному округу минимальный набор продуктов питания в мае стоил 7,1 тыс. рублей, а в целом по России — 8 тыс. рублей.



Меньше всего продукты подорожали за месяц в Пермском крае, где этот набор стоит 7,7 тыс. рублей после подорожания на 1,7%.

На прошлой неделе в Татарстане был зафиксирован разнонаправленный тренд изменения цен на основные продукты питания.



Дарья Сайфиева