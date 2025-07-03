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Татарстанстат: в республике за неделю подешевела капуста и подорожали огурцы

16:56, 03.07.2025

Большинство товаров показало умеренные колебания стоимости

Татарстанстат: в республике за неделю подешевела капуста и подорожали огурцы
Фото: Динар Фатыхов

За последнюю неделю в Татарстане зафиксирован разнонаправленный тренд изменения цен на основные продукты питания. По данным Татарстанстата, большинство товаров показало умеренные колебания стоимости.

Свинина и баранина незначительно подорожали — примерно на 0,6%. При этом сосиски и сардельки стали доступнее на 0,3%, а полукопченая колбаса подешевела на 0,9%.

В сегменте молочных продуктов отмечен небольшой рост цен. Творог и сметана подорожали на 0,9% и 0,8% соответственно. Ультрапастеризованное молоко стало дороже на 0,6%, в то время как цены на пастеризованное молоко остались на прежнем уровне.

На рынке бакалейных товаров макароны из муки высшего сорта подорожали на 1,3%, а пшено, наоборот, подешевело на 0,6%. Цены на хлеб показали незначительные колебания.

Овощной ассортимент продемонстрировал существенные изменения. Белокочанная капуста заметно снизилась в цене — на 4,6%. При этом свекла подорожала на 2,3%, а помидоры стали доступнее на 2,9%. Огурцы показали небольшой рост стоимости — 3,1%.

Среди других продуктов заметно снизились цены на яйца — на 2%. Сахар подешевел на 0,9%, а сливочное масло показало минимальный рост в 0,1%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что более 57% россиян при покупке мяса и мясных продуктов отдают предпочтение продукции своего региона.

Дмитрий Зайцев

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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