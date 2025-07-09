В Татарстане осужден водитель, уснувший за рулем и травмировавший двоих детей

Рыбно-Слободский районный суд Татарстана вынес приговор 60-летнему жителю Набережных Челнов, признанному виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установило следствие и суд, 1 ноября 2024 года обвиняемый, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz в составе полуприцепа, находился в утомленном состоянии. Двигаясь по 915-му километру федеральной автодороги М-7 «Волга» на территории Рыбно-Слободского района Татарстана, мужчина уснул за рулем.

В результате потери контроля над управлением транспортное средство выехало на обочину, где совершило столкновение с легковым автомобилем Renault Arkana.

В результате ДТП серьезные травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля — 2017 и 2024 годов рождения. Полученные ими телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции прокуратуры Рыбно-Слободского района суд признал водителя виновным по части 1 статьи 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на аналогичный срок.



Рената Валеева