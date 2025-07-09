УНИКС пропустит Суперкубок Единой лиги ВТБ, турнир пройдет в Сербии

Фото: Динар Фатыхов

Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу состоится в столице Сербии — Белграде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Турнир пройдет в формате «Финала четырех» с участием четырех клубов: российских ЦСКА и «Зенита», а также сербских «Црвены Звезды» и БК «Дубай». Планируется, что 24 сентября проведут полуфиналы, на следующий день — финал и матч за третье место.

Все игры примет домашняя арена клуба «Црвена Звезда» в Белграде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В таком случае казанский УНИКС пропустит Суперкубок Единой лиги ВТБ. В минувшем сезоне казанцы дошли до финала турнира, проиграв ЦСКА в борьбе за трофей.

Зульфат Шафигуллин