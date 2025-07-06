Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тыс. рублей
Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России достигла 24 тыс. рублей в месяц, согласно данным Соцфонда, пишет РИА «Новости».
По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии работающих пенсионеров составил 24 019 рублей, что немного выше показателя на начало года — 23 758 рублей.
На 1 апреля в России насчитывается более 40,9 млн пенсионеров.
Напомним, что в Госдуме предложили увеличить пенсии медикам из сел на 25% с 2026 года.
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