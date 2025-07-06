Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тыс. рублей

Фото: Роман Хасаев

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России достигла 24 тыс. рублей в месяц, согласно данным Соцфонда, пишет РИА «Новости».

По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии работающих пенсионеров составил 24 019 рублей, что немного выше показателя на начало года — 23 758 рублей.

На 1 апреля в России насчитывается более 40,9 млн пенсионеров.

Напомним, что в Госдуме предложили увеличить пенсии медикам из сел на 25% с 2026 года.



Анастасия Фартыгина