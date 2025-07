Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных схемах

Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение случаев использования криптовалюты в коррупционных расчетах, о чем свидетельствуют данные Росфинмониторинга. Об этом пишет ТАСС.

Вопрос был поднят во время встречи президента с главой ведомства Юрием Чиханчиным. Чиханчин сообщил, что коррупционные преступления «совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц».

— Использование криптовалюты в расчетах увеличилось? — спросил Путин.

Глава Росфинмониторинга подтвердил эту тенденцию.

Историческое событие, способное перевернуть мировой финансовый ландшафт, произошло в стенах американского Сената в июне этого года. Законодатели приняли GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) — первый в истории США федеральный закон, устанавливающий всеобъемлющие правила для стейблкоинов, криптовалют, привязанных к доллару.



Рената Валеева