Кремль ждет предложений Киева по дате следующего раунда переговоров

Россия ожидает предложений от украинской стороны относительно возможной даты проведения следующих переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга, передают «Ведомости».

— Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, сразу об этом сообщим, — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках нового раунда диалога.

Россия выполнила свои обязательства, взятые на переговорах в Стамбуле, и передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ.

Рената Валеева