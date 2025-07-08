Кремль ждет предложений Киева по дате следующего раунда переговоров
Россия ожидает предложений от украинской стороны относительно возможной даты проведения следующих переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга, передают «Ведомости».
— Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, сразу об этом сообщим, — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках нового раунда диалога.
Россия выполнила свои обязательства, взятые на переговорах в Стамбуле, и передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ.
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