Россия передала Украине тела 6 060 погибших военнослужащих

Фото: Татьяна Демина

Россия выполнила свои обязательства, взятые на переговорах в Стамбуле, и передала Украине 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил Владимир Мединский, помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Киевом, пишет ТАСС.

Сегодня, 16 июня, российская сторона передала украинской стороне 1 248 тел погибших солдат ВСУ, а также вернула тела 51 российского военнослужащего. В свою очередь Украина передала России тела 78 погибших российских солдат, сообщает Минобороны России.

На данный момент Россия готова передать еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ. Мединский подчеркнул: «Россия выполнила данные в Стамбуле обещания».

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня.



Анастасия Фартыгина