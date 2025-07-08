Движение на Горьковском шоссе в Казани полностью восстановлено после ночного ДТП

Движение на Горьковском шоссе в Казани полностью восстановлено, все полосы работают в установленном режиме. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Грузовой автомобиль, частично опрокинувшийся накануне, был эвакуирован техническими специалистами.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 23:20, на Горьковском шоссе. Грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros по неустановленным причинам частично опрокинулся, задев дорожное ограждение и световую опору.

В связи с опасностью для других участников движения две крайние правые полосы Горьковского шоссе в данном районе были временно ограничены.

Рената Валеева