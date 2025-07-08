На Горьковском шоссе ограничили движение по двум полосам из-за ДТП

Вчера, 7 июля, поздно вечером, около 23.20, на Горьковском шоссе в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros частично опрокинулся, задев дорожное ограждение и световую опору.

По данным Госавтоинспекции Казани, водитель 1979 года рождения, имеющий 24-летний стаж управления транспортными средствами, двигался от лесопарка Лебяжье в направлении улицы Осиновской. Предполагается, что он не учел дорожные и метеорологические условия, не обеспечил контроль за движением транспортного средства и не выдержал безопасный боковой интервал.

В результате происшествия грузовик совершил наезд на дорожное ограждение, затем на световую опору, после чего частично опрокинулся напротив дома №160 (Олимпиец).



В связи с опасностью движение по двум крайним правым полосам Горьковского шоссе в данном районе в настоящее время ограничено.



Для восстановления полноценного дорожного движения по всем полосам Горьковского шоссе, возможно, потребуется временное полное закрытие дороги сегодня, 8 июля, в период с 09:00 до 10:00, для проведения эвакуационно-погрузочных и восстановительных работ.

Рената Валеева