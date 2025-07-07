Татарстан признан лидером в промышленной политике России

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан стал самым эффективным регионом России в сфере промышленности, согласно отчету Минпромторга республики. На итоговой коллегии Минпромторга России было объявлено, что республика заняла первое место в рейтинге эффективности работы органов власти в этой области за 2024 год. Ранее, с 2021 по 2023 годы, Татарстан находился на шестой позиции, пишет РИА «Новости».

Олег Коробченко, министр промышленности и торговли, подчеркнул, что республика активно развивает такие отрасли, как станкостроение, автомобилестроение, малотоннажная химия и микроэлектроника. Он подчеркнул, что достижение первого места — это результат совместной работы всей команды под руководством главы республики Рустама Минниханова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Коробченко также поделился впечатляющими цифрами: «В прошлом году мы отгрузили продукции более чем на 5,6 трлн рублей при индексе промпроизводства 105 процентов. За 5 месяцев текущего года — на 2 трлн рублей с ростом порядка 8 процентов». Он добавил, что несырьевой и неэнергетический экспорт вырос на 3,7 процента, охватывая 102 страны.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал в прошлом году увеличился на 12,7% и составил 1,4 трлн рублей.

— И мы продолжим реализовывать крупные инвестпроекты, открывать новые производства, несмотря на все сложности, — заверил Коробченко.

Напомним, что в феврале на заседании коллегии министерства с предложением задействовать при реализации госконтрактов на крупных стройках и при добыче полезных ископаемых отечественную технику выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.



Анастасия Фартыгина