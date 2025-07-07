На строительство второй линии метро Казани направлено еще 1,2 млрд рублей

Общая сумма контрактов с основным подрядчиком уже превысила 17,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена направлено дополнительно более 1,2 млрд рублей. Информация об этом появилась в тендере, опубликованном на сайте государственных закупок.

Первый участок новой ветки метро соединит станции «Фучика» и «Сахарова».

Заказчиком строительства выступает «Главстрой Республики Татарстан». Средства на реализацию проекта будут выделены из бюджета Татарстана. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.

По данным прошлых тендеров, основным подрядчиком по строительству второй линии метро Казани является организация «Казметстрой».

В мае на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена выделили дополнительно 1,9 млрд рублей.

Рената Валеева