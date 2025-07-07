В Казани прошла первая встреча хранителей Голубых озер
В ней приняли участие 28 эковолонтеров в возрасте от 18 до 73 лет
В Присутственных местах Казанского кремля прошла первая встреча хранителей Голубого озера. Об этом сообщает Институт развития городов Татарстана.
Хранители — общество волонтеров, которые будут заниматься сохранением Голубых озер, а также уборкой, мониторингом и организацией мероприятий на территории заказника.
Во встрече приняли участие 28 человек в возрасте от 18 до 73 лет.
Волонтеров будут курировать и направлять эксперты Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Минсельхоза, Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам, ГБУ «Учебно-опытный пригородный лесхоз», Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ, КФУ и Дирекции парков и скверов Казани.
Ранее сообщалось, что на благоустройство Голубых озер в Татарстане потратили 650 млн рублей.
Для регулирования потока посетителей и сохранения экосистемы в конце 2024 года была введена плата за вход — 100 рублей. Кроме того, действуют временные ограничения: с мая по август посещение запрещено с 22.00 до 5.00, а с сентября по апрель — с 18.00 до 8.00.
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