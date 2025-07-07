Минобрнауки: стоимость обучения в российских вузах в 2025 году вырастет на 12%

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость обучения в российских высших учебных заведениях в 2025 году увеличится в среднем на 12% по сравнению с текущим годом, при этом в Москве ожидается рост почти на 16%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования, пишет «Интерфакс».

— По результатам предварительного мониторинга установления стоимости платного высшего образования, средний рост стоимости обучения в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, составил 12%, в том числе по Москве — 15,7%, Санкт-Петербургу — 11,1%, по остальным регионам — 11,3%, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Минобрнауки также подчеркнули, что даже после повышения уровень платы за обучение в год по программам бакалавриата в среднем по России не превышает 2,4 среднемесячной заработной платы по соответствующему региону.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Министерство также акцентирует внимание на высоком уровне доступности высшего образования в России. По данным ведомства, количество бюджетных мест в вузах страны значительно увеличилось: с 541,7 тыс. в 2020 году до 619,6 тыс. в 2025 году, что составляет рост более чем на 77 тысяч мест.

При этом значительная часть бюджетных мест — 428 тысяч, или 73% от общего количества, — выделена для региональных вузов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

Организация ЕГЭ не обошлась без «ложки дегтя». Всего было зарегистрировано 72 обращения из 32 регионов России, связанных с нарушениями порядка проведения ЕГЭ.

Рената Валеева