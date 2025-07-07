На Суперкубок в Казани продано 30 тыс. билетов

Фото: Динар Фатыхов

В эту субботу, 12 июля, Казань примет матч за Суперкубок России, в котором сойдутся действующий чемпион страны «Краснодар» и обладатель Кубка России ЦСКА, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В рамках пресс-конференции, посвященной Суперкубку, Леонов сообщил о значительном интересе болельщиков к мероприятию.

— На данный момент нами продано порядка 30 тысяч билетов на игру, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится на главной спортивной арене республики — стадионе «Ак Барс Арена», который вмещает около 45 тысяч человек. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о временном ограничении продажи алкоголя в Казани 12 июля.



Рената Валеева