В Казани запретят продажу алкоголя в день матча за Суперкубок России

Ограничения не распространяются на заведения общественного питания

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о временном ограничении продажи алкоголя в Казани 12 июля во время матча за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в следующих районах города:

Улицы Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская и Чернышевского.

Территория вокруг «Ак Барс Арены» в границах: проспект Амирхана (от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской) / улица Чистопольская (до улицы Адоратского) / улица Адоратского (до улицы Лаврентьева).

Ограничения не распространяются на заведения общественного питания, где продажа алкоголя будет осуществляться в обычном режиме.



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Дмитрий Зайцев