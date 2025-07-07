Кин ушел из УНИКСа: это шестой баскетболист, покинувший клуб летом

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Маркус Кин покидает УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

УНИКС не стал продлевать контракт с американским защитником, который переходил в команду весной.

— Благодарим Маркуса за яркую игру и вклад в завоевание УНИКСом бронзовых медалей! Желаем успешного продолжения карьеры, — говорится в заявлении клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кин выступал за УНИКС с апреля, за это время успел провести 11 матчей — все в плей-офф Единой лиги ВТБ. 30-летний защитник в среднем набирал 10,3 очка, отдавал 2,7 передачи и делал 1,8 подбора за 19:11 минуты на площадке.

Кин стал шестым баскетболистом, покинувшим УНИКС этим летом. Ранее казанский клуб расстался с Дэрраном Хиллиардом, Александром Платуновым, Артемом Комоловым, Маркосом Найтом и Исмаэлем Бако.

Зульфат Шафигуллин