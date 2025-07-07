Татарстан запустит пилотный проект по социальной занятости инвалидов с ментальными нарушениями
Проект направлен на вовлечение таких людей в посильную деятельность
Кабинет министров Республики Татарстан утвердил порядок реализации пилотного проекта «Организация содействия в социальной занятости инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями» на 2025—2026 годы.
Проект направлен на поддержку и вовлечение таких людей в посильную деятельность, а также на обучение элементарным навыкам и умениям. Для его реализации будет предоставлена субсидия из бюджета Татарстана, которую планируется выделять некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги лицам с инвалидностью.
Проект будет реализовываться в соответствии с Концепцией комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Республике Татарстан на 2022—2026 годы.
Некоммерческие организации, желающие участвовать в проекте, должны подать заявки на рассмотрение уполномоченным органом. В случае нарушения организацией условий или недостижения результата, субсидия подлежит возврату.
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