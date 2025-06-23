В России вдовы, космонавты и инвалиды войны смогут получать две пенсии одновременно

Фото: Михаил Захаров

Некоторые россияне имеют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом сообщил профессор Вадим Виноградов из НИУ ВШЭ в интервью агентству «Прайм».

По его словам, в России существует общее правило, что граждане могут получать только одну пенсию. Однако есть исключения. Например, накопительная пенсия может выплачиваться независимо от других видов пенсионного обеспечения, если у человека есть соответствующие накопления.

Согласно закону от 15 декабря 2001 года, определенные категории граждан могут получать две пенсии. В этот список входят инвалиды войны и участники Великой Отечественной войны, которые могут одновременно получать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Космонавты также имеют право на две пенсии: за выслугу лет или по инвалидности, а также страховую пенсию по старости.

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Кроме того, вдовы, родители и дети-инвалиды погибших военнослужащих могут получать две пенсии. Вдовам и родителям назначается страховая пенсия по старости, инвалидности или пенсия за выслугу лет наряду с пенсией по потере кормильца. Дети-инвалиды, потерявшие кормильца, могут получать пенсию по инвалидности — как страховую, так и социальную.

Напомним, что на 1 апреля 2025 года средняя пенсия в России составила 23 448 рублей в месяц. Это на 273 рубля больше, чем в начале года, когда размер пенсии равнялся 23 175 рублям.

Анастасия Фартыгина