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Андрей Никитин назначен исполняющим обязанности Министра транспорта России

11:06, 07.07.2025

Андрей Никитин стал исполняющим обязанности министра транспорта Российской Федерации. Указ об этом подписал президент страны.

Кадровые изменения в Минтрансе готовились несколько месяцев. В феврале 2025 года Никитин покинул пост губернатора Новгородской области, чтобы занять должность заместителя министра транспорта. На новом месте он занимался цифровизацией и стратегией развития транспортного комплекса.

Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве и имеет богатый опыт в государственном управлении и бизнесе. Никитин окончил Государственный университет управления и получил степень MBA в Стокгольмской школе экономики.

С 2011 года он возглавлял Агентство стратегических инициатив, а с октября 2017 года по февраль 2025 года был губернатором Новгородской области. На этом посту он реализовал ряд проектов, однако его реформа здравоохранения в 2018 году вызвала критику из-за закрытия медицинских отделений.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта.

Анастасия Фартыгина

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