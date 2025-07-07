Президент России освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Указ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу с момента подписания.

Роман Старовойт ранее занимал пост губернатора Курской области и руководил Росавтодором с 2012 по 2018 год. С октября 2018 года он был заместителем министра транспорта.

В мае 2024 года Старовойт был назначен министром транспорта, однако его срок на этом посту завершился досрочно.

Анастасия Фартыгина