Саммит БРИКС 2026 года пройдет в Индии

Фото: Динар Фатыхов

Следующий саммит БРИКС состоится в 2026 году в Индии, как заявили лидеры стран объединения на встрече в Рио-де-Жанейро. В итоговой декларации участники выразили благодарность Бразилии за проведение XVII саммита и поддержали Индии в ее председательстве.

На саммите также обсудили важные международные вопросы. Лидеры осудили теракты на российской инфраструктуре и выразили надежду на мирное разрешение конфликта в Украине. Они также призвали к прекращению огня в Газе и к созданию единого государства на этой территории.

Кроме того, участники подчеркнули необходимость реформирования международных институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Лидеры БРИКС выступили против односторонних санкций и космической гонки вооружений, подчеркивая важность использования космических технологий в мирных целях.

В декларации также сообщается о присоединении Индонезии в качестве полноправного члена БРИКС, а десять стран стали официальными партнерами объединения, включая Беларусь, Казахстан и Нигерию.

Напомним, что в рамках обсуждений в БРИКС Россия представила инициативы по созданию трансграничной системы платежей и перестраховочной компании.



Анастасия Фартыгина