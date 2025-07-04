Россия обсудила с БРИКС создание трансграничной системы платежей

Фото: Артем Дергунов

В рамках обсуждений в БРИКС Россия представила инициативы по созданию трансграничной системы платежей и перестраховочной компании. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что эти предложения, выдвинутые во время председательства России в объединении, стали важной частью повестки дня, пишет РИА «Новости».

— Нам очень важно, что те инициативы, которые Российская Федерация поднимала, нашли отражение в сегодняшней повестке, — подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что речь идет о финансовом развитии и объединении стран БРИКС, включая создание междепозитарных мостов.

По итогам саммита в Казани в прошлом году лидеры стран БРИКС согласились изучить возможность создания независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear и перестраховочной компании BRICS (Re)Insurance.

Напомним, что общий объем финансовых активов стран БРИКС достиг $60 трлн. Это более 50% от мирового уровня активов.

Анастасия Фартыгина