Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков в Казани
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения о нападении на сотрудников скорой помощи в Казани, сообщили в пресс-службе ведомства.
В июне этого года медики прибыли на вызов к мужчине, который затем удерживал их в квартире и избил врача. Как выяснили следователи, это не первый случай агрессии со стороны данного гражданина — ранее он также нападал на других медицинских работников.
В связи с инцидентом в Следственном управлении СК России по Татарстану начата процессуальная проверка. Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя управления Марселя Дулкарнаева представить доклад о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.
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