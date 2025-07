Оззи Осборн провел прощальный концерт в Бирмингеме с Black Sabbath

Фото: скриншот соцсетей

Рок-легенда Оззи Осборн дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, собрав оригинальный состав группы Black Sabbath. Шоу, которое прошло в рамках благотворительного фестиваля «Back To The Beginning», собрало сотни тысяч зрителей, а билеты распродались всего за полчаса. Об этом сообщает газета The Independent.

Концерт длился более 10 часов и стал настоящим музыкальным событием, в котором также участвовали такие группы, как Metallica, Slayer и Alice in Chains. По предварительным оценкам, мероприятие принесет Бирмингему около £20 миллионов ($27,3 млн).

Осборн, которому 76 лет, подчеркнул, что для него важно было выступить в родном городе, где он начал свою карьеру. Стадион находится всего в 500 метрах от его детского дома. В 2019 году музыканту диагностировали болезнь Паркинсона, что вынудило его завершить гастрольную деятельность.

Оззи Осборн, известный как один из пионеров хэви-метала, оставил значительный след в музыкальной истории, выпустив более десяти студийных альбомов и получив множество наград, включая пять премий «Грэмми».

Анастасия Фартыгина