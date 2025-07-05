Полиция Москвы проводит проверку по факту конфликта с участием Федора Смолова в кафе

Столичная полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего 28 мая в кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы, в котором, по данным правоохранительных органов, участвовал футболист Федор Смолов. Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы.

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. По словам пострадавшего, конфликт произошел между посетителями кафе.

Как уточнили в правоохранительных органах, участником конфликта был футболист Федор Смолов.

В течение суток личности всех участников инцидента были установлены. По данным ГУ МВД, подозреваемый — 35-летний футболист, на момент установления его личности находился за пределами России, что затруднило проведение опроса.

Сотрудниками ОМВД России по Пресненскому району были направлены запросы в медицинские учреждения Москвы и Челябинска для получения документации о лечении пострадавшего.

— До окончания сроков проверки документация о лечении в полном объеме в адрес полиции не поступила. Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов, — заявили в ведомстве.

В настоящее время проверка продолжается. «По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом», — подчеркнули в полиции.

Рената Валеева