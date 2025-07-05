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РПЛ опубликовала расписание «Рубина» на первые семь туров сезона

12:45, 05.07.2025
РПЛ опубликовала расписание «Рубина» на первые семь туров сезона
Фото: Динар Фатыхов

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой», сообщается на сайте турнира.

Казанский «Рубин» начнет свой путь в новом сезоне с выездного матча против грозненского «Ахмата». Команды встретятся 20 июля в 20.30.

Полное расписание первых семи матчей казанской команды выглядит следующим образом:

  1. 20 июля, 20.30: «Ахмат» — «Рубин»
  2. 27 июля, 20.00: «Рубин» — «Зенит»
  3. 4 августа, 20.00: «Рубин» — «Сочи»
  4. 9 августа, 15.45: ЦСКА — «Рубин»
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  1. 17 августа, 15.45: «Рубин» — «Ростов»
  2. 23 августа, 14.00: «Рубин» — «Спартак»
  3. 30 августа, 14.00: «Торпедо» — «Рубин»

Ильдар Зарипов назначен директором Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин».

Рената Валеева

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