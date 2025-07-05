В Татарстане разработают новые стандарты оформления строек для улучшения информирования граждан

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать и внедрить новые стандарты оформления строительных площадок в республике. Главная цель инициативы — более эффективное информирование граждан о проводимых работах и возводимых объектах. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства.

По словам главы республики, новые стандарты будут касаться не только оформления самих строек, но и объектов ремонта дорог и инфраструктуры. Они должны соответствовать высоким требованиям безопасности и культуры производства, а также обеспечивать полную и доступную информацию для населения о назначении объекта, сроках выполнения работ и ответственных организациях. Минниханов отметил, что подобная практика, направленная на повышение информированности и эстетики городской среды, уже успешно применяется в Москве.

Раис Татарстана также подчеркнул значимость строительного комплекса для развития региона. Он сообщил, что за последние шесть лет в республике было построено и отремонтировано более 26 тыс. социальных объектов, объектов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

В текущем году в Татарстане планируется строительство и ремонт более 3,5 тысячи различных объектов. В частности, ожидается ввод свыше 3,26 млн квадратных метров жилья.

За последние две недели подрядчики завершили ремонт двух общеобразовательных школ в Елабужском и Высокогорском районах.

Рената Валеева