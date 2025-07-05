В Татарстане завершен ремонт двух школ и двух пищеблоков в рамках программ капремонта

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается реализация программ капитального ремонта объектов образования. В рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ в этом году ремонтируются 213 объектов, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

За последние две недели подрядчики завершили ремонт двух общеобразовательных школ в Елабужском и Высокогорском районах. Общее выполнение работ по 33 школам составляет 72%.

Кроме того, за этот же период завершены работы на первых двух школьных пищеблоках, расположенных в Казани и Алькеевском районе. В целом по программе ремонта 74 объектов пищеблоков выполнение составляет 40%.

Работы по ремонту 11 детских садов выполнены на 63%, а программные мероприятия по ремонту восьми ресурсных центров и четырех общежитий — на 74%.

К началу нового учебного года на территории школы №81 в Кировском районе Казани построят спортивную площадку.

Рената Валеева