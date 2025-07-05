Лев, напавший на владельца «Тайгана», останется в парке

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что лев, напавший на него, продолжит жить в парке, однако подход к общению с ним будет скорректирован.

— Я знаю всех своих львов. И этот лев не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я, — сообщил Зубков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале парка.

Напомним, инцидент произошел 22 июня. По информации регионального следственного управления СКР, Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва. Первоначальное лечение было проведено в районной больнице, затем пострадавшего перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а после — в клинику Краснодара для дальнейшего восстановления. По заключению врачей, у Олега Зубкова имеются повреждения мышц шеи и грудной полости. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По предварительным данным следствия, причиной нападения стал резкий звук закрывающейся двери, который спровоцировал хищника.

Парк львов «Тайган» является крупнейшим в Европе по количеству хищников и расположен в Белогорском районе Крыма. На его территории в 32 гектара свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Около 20 гектаров занимает сафари-парк львов, остальная площадь отведена под стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.



Рената Валеева