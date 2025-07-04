Госдума предлагает ограничить регистрацию жильцов для борьбы с «резиновыми квартирами»

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуме предложили ввести новые правила регистрации жильцов, ограничив количество зарегистрированных в квартирах до одного человека на каждые шесть квадратных метров. Инициативу выдвинули депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщает «Газета.Ru».

По мнению депутатов, такие меры необходимы для борьбы с «резиновыми квартирами» — помещениями, где фиктивно регистрируются люди, не планирующие там жить.

Ежегодно по стране фиксируются тысячи таких квартир, где регистрируются сотни тысяч граждан, а их реальное место жительства остается неизвестным, — говорится в документе.

Депутаты уточняют, что действующее законодательство не ограничивает количество людей, которые могут быть зарегистрированы в одном жилом помещении. Слуцкий уверен, что введение жестких ограничений поможет сократить случаи массовой фиктивной регистрации мигрантов.

Анастасия Фартыгина