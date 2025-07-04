«Роснефть» выплатит финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,68 рубля на акцию

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,68 рубля на акцию, сообщил «Интерфакс».

Дивиденды формируются на основе чистой прибыли компании, и «Роснефть» традиционно направляет не менее 50% от этого показателя на их выплату. В 2024 году чистая прибыль составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% меньше, чем в 2023 году. Ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 36,47 рубля на акцию.

На собрании также был избран совет директоров, который остался без изменений. В его состав вошли представители различных компаний и организаций, включая председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова и главу «Роснефти» Игоря Сечина. Крупнейшими акционерами «Роснефти» остаются «Роснефтегаз» и BP Russian Investments Limited.

Анастасия Фартыгина