УНИКС должен получить компенсацию за уход Бако

Фото: Руслан Ишмухаметов

УНИКС должен заработать на трансфере бельгийского центрового Исмаэля Бако в «Париж». Об этом сообщил президент казанского клуба Евгений Богачев.

— Тот клуб или он сам теперь должны выплатить нам компенсацию. Если бы мы хотели, чтобы игрок ушел, то мы платили бы ее ему, но в данном случае клуб хотел оставить игрока. Так что либо Бако, либо его новый клуб должны эту компенсацию. Иначе они не получат открепительный, — сказал Богачев «Матч ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В пятницу пресс-служба УНИКСа объявила об уходе Исмаэля Бако в другой клуб. В казанской команде бельгиец провел два сезона, завоевав серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Баскетболист продолжит карьеру в «Париже», выступающем в Евролиге.

Подробнее о карьере Бако в Казани и истории с трансфером в Европу читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин