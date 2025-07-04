Новости общества

22:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД Армении вызвал посла России

19:44, 04.07.2025

Причина в «недружелюбной» риторике российских средств массовой информации

МИД Армении вызвал посла России
Фото: Татьяна Демина

Посол России в Армении вызван в МИД. Об этом сообщает ТАСС.

В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Ереван недоволен оценками российской стороны.

В МИД Армении выразили решительный протест против якобы «недружелюбной риторики» в российских средствах массовой информации и некоторых должностных лиц РФ.

Ранее оппозиционный парламентский блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном (1998—2008), заявил о готовности поддержать проект вотума недоверия в отношении премьер-министра Никола Пашиняна.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также