МИД Армении вызвал посла России
Причина в «недружелюбной» риторике российских средств массовой информации
Посол России в Армении вызван в МИД. Об этом сообщает ТАСС.
В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Ереван недоволен оценками российской стороны.
В МИД Армении выразили решительный протест против якобы «недружелюбной риторики» в российских средствах массовой информации и некоторых должностных лиц РФ.
Ранее оппозиционный парламентский блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном (1998—2008), заявил о готовности поддержать проект вотума недоверия в отношении премьер-министра Никола Пашиняна.
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