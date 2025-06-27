Оппозиция Армении инициирует вотум недоверия Пашиняну

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Оппозиционный парламентский блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном (1998—2008), заявил о готовности поддержать проект вотума недоверия в отношении премьер-министра Никола Пашиняна. Фракция также предложила кандидатуру архиепископа Микаеля Аджапахяна на должность главы правительства, пишет ТАСС.

— Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Армянской Апостольской Святой Церкви и архиепископа Микаеля, а также тот факт, что депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян уже заявили о том, что инициируют вотум недоверия [в отношении Пашиняна] с кандидатурой Микаеля Аджапахяна, в случае его согласия, фракция «Армения» заявляет, что присоединяется к вотуму недоверия подписями 28 депутатов фракции, — говорится в заявлении блока.

Независимые депутаты Акоп Асланян и Овик Агазарян стали первыми, кто предложил кандидатуру архиепископа Микаеля. В настоящее время Аджапахян задержан и находится в Следственном комитете Армении по обвинению в призыве к свержению власти.

Для включения вопроса о вотуме недоверия в повестку Национального собрания Армении необходимы подписи 36 депутатов. Блок «Армения» располагает 28 мандатами. Еще шесть депутатов входят в другую оппозиционную фракцию «Честь имею», которая на данный момент не комментировала свое возможное участие в инициативе. Таким образом, для достижения необходимого порога оппозиции пока не хватает двух подписей.

Рената Валеева