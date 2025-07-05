Среди россиян спрос на отдых в Нячанге возрос в три раза

Этой осенью ожидается серьезных наплыв российских туристов на вьетнамский курорт

Фото: Арсений Фавстрицкий

Спрос на отдых в Нячанге среди россиян за год возрос в три раза — осенью ожидается большой наплыв туристов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

Согласно исследованию, также этой осенью российские туристы планируют отправиться в Паттайю — за год число бронирований выросло в 2,5 раза. Стал популярнее и Мадрид — здесь в 2 раза больше броней.

Больше всего путешественников собираются отправиться в начале осени на Байкал: в Иркутске оформлено на 88% больше заказов отелей. В топ-10 более востребованных в бархатный сезон городов также вошли Киото (+83% заказов), Лондон (+79%), Ялта (+78%), Барселона (+74%), Краснодар (+73%) и Абу-Даби (+72%).

Напомним, Казань вошла в топ-10 популярных городов России для осеннего отдыха. Согласно исследованию, Санкт-Петербург лидирует среди российских городов (17,6% бронирований), а Казань занимает восьмое место с 2,8% бронирований, опережая Махачкалу и Владивосток.

Елизавета Пуншева