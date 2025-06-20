Казань вошла в топ-10 популярных городов России для осеннего отдыха

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики OneTwoTrip выяснили, куда россияне планируют поехать в бархатный сезон, и Казань вошла в десятку самых востребованных направлений. Об этом сообщает RT на русском.

Согласно исследованию, Санкт-Петербург лидирует среди российских городов (17,6% бронирований), а Казань занимает восьмое место с 2,8% бронирований, опережая Махачкалу и Владивосток.



Что касается зарубежных поездок, то на первом месте по популярности находится Италия с 17% отельных заказов. Франция и Испания занимают второе и третье места с 9,4% и 7,9% соответственно. Также россияне активно бронируют жилье в Таиланде (6,1%) и Японии (6,0%).

Специалисты также отметили резкий рост спроса на отели в Болонье — он увеличился в десять раз по сравнению с прошлым годом. В Тюмени спрос вырос в девять раз.

Лето обещает Татарстану насыщенный туристический сезон — Госкомитет республики по туризму планирует принять за три месяца 4,5—4,6 млн гостей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. В Казани для приезжих предлагают услуги 235 гостиниц и около 3 тысяч ресторанов. Больше всего на отдых в регион любят приезжать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и ближайших республик. Подробнее о предстоящем горячем сезоне — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина