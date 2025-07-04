ФСБ разыскивает экс-работника Казанского авиазавода в связи с нарушением законодательства о гостайне

Мужчина нарушил запрет на выезд из России, уехав в Казахстан

Управление ФСБ России по Татарстану разыскивает экс-сотрудника Казанского авиационного завода в связи с нарушением законодательства о государственной тайне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина имел доступ к секретным данным и, несмотря на ограничение права на выезд из России, покинул территорию страны, уехав в Казахстан.



Возбуждено дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ о нарушении требований по защите государственной тайны. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев») выпускает гражданские самолеты Ту-214 и готовится к серийному производству Ту-160М. Ранее сообщалось, что казанский импортозамещенный лайнер Ту-214 провел двухчасовой тестовый полет над Сыктывкаром.

Дарья Сайфиева