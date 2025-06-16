Ту-214 протестировал отечественную авионику в небе над Сыктывкаром

Собирается ли «Комиавиатранс» поставить на крыло Ту-214?

Фото: скриншот с сайта ОАК

Два часа проверки в воздухе

Казанский импортозамещенный лайнер Ту-214 в течение двух часов выполнял испытательный полет в окрестностях Сыктывкара, проверяя работу отечественных комплектующих и узлов. Самолет совершил семь заходов на посадку с уходом на второй круг, после чего вернулся обратно в Казань. Судя по всему, испытания прошли в штатном режиме.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Борт RA-64509 является «летающей лабораторией», на нем тестируют импортозамещенные системы», — уточняют в паблике «Авиация Коми» во «ВКонтакте».

В воздухе прошла проверка узлов и составных частей систем и бортового оборудования, но, с какими результатами улетел казанский борт, не сообщается. Это не первый полет, и, скорее всего, Ту-214 продолжит здесь летать после восстановления сертификата летной годности, выданного год назад, полагают авторы поста.

Программа летных испытаний первого отечественного самолета Ту-214 стартовала в ноябре прошлого года в Казани. «509-я полетела!» — писал тогда в своем телеграм-канале экс-управляющий директор компании АО «Туполев» Константин Тимофеев. Самолет с бортовым номером RA-64509 станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолетом, утверждал он. Первый полет состоялся на аэродроме Казанского авиазавода имени Горбунова — филиала АО «Туполев» и продлился 1 час 10 минут, сообщала тогда пресс-служба ОАК. Однако в этом году испытания перенесли в Коми.

Может ли «Комиавиатранс» купить Ту-214 ?

Кто может стать покупателем первого отечественного лайнера, не уточняется, но чаще всего летные испытания проводятся на месте базирования будущего эксплуатанта. АО «Комиавиатранс» принадлежит пять самолетов Embraer, но те находятся за рубежом и не могут выполнять авиарейсы из-за санкций. «Комиавиатранс» собирается просить помощи у МИДа для решения вопроса с «Эмбраерами», сообщало в мае БНК.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для выполнения летной программы республиканская авиакомпания вынуждена фрахтовать воздушные суда у российских авиаперевозчиков, но готова ли она приобретать казанские машины — доподлинно неизвестно. Но руководство «Туполева» не раз говорило, что после завершения испытаний отечественной авионики борт передадут коммерческому эксплуатанту.

Луиза Игнатьева