«Торпедо» под угрозой исключения из РПЛ: РФС рассмотрит возможные санкции

Фото: Динар Фатыхов

Московское «Торпедо» оказалось под угрозой санкций со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), вплоть до снятия очков, понижения в классе или полного исключения из соревнований. Об этом журналистам рассказал президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов, пишет ТАСС.

Ситуация вокруг «Торпедо» обострилась незадолго до старта нового сезона РПЛ, который должен начаться 18 июля. Поводом для возможного разбирательства послужили обвинения в подкупе арбитров, к которым, по данным СМИ, могут быть причастны совладелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов.

Президент ФНЛ подчеркнул широкий спектр возможных наказаний, предусмотренных дисциплинарным регламентом РФС.

— По дисциплинарному регламенту РФС вариантов много, какое решение примет КДК, я знать не могу: от снятия со всех соревнований до назначения штрафа. Вариаций много — снятие очков, перенос клуба в лигу ниже, могут быть разные варианты и мало кто понимает, что может произойти, можем только предполагать, — отметил он.



Рената Валеева