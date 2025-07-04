Более 7,7 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Татарстане

Показатель находится в пределах среднего многолетнего уровня.

По данным Роспотребнадзора Татарстана, на 3 июля 2025 года в медицинские учреждения республики обратились 7737 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 1961 ребенок. Показатель находится в пределах среднего многолетнего уровня.

В Казани зарегистрировано 2677 укусов, в Набережных Челнах — 823 случая, в Нижнекамском районе — 533 обращения.

Лабораторные исследования 3822 клещей показали следующие результаты: 633 клеща (16,6%) оказались заражены боррелиозом, 49 клещей (1,3%) содержали возбудитель анаплазмоза, 34 клеща (0,9%) были заражены эрлихиозом, а 20 клещей (0,5%) являлись носителями клещевого энцефалита.

Зафиксировано три случая заражения: два случая боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Все случаи связаны с укусами клещей в лесах Республики Башкортостан.

Проведены противоклещевые обработки на площади 2961,9 га. Охват иммунизацией против клещевого энцефалита составил 92,2% от плана (13 993 человека).

Ранее «Реальное время» сообщало, что в 80% детских лагерей Татарстана выявили санитарные нарушения.

Дмитрий Зайцев