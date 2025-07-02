Роспотребнадзор: в 80% детских лагерей Татарстана выявили санитарные нарушения

Во время проверок изъяли почти 80 килограммов просрочки

Фото: Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану на 1 июля 2025 года проверило 1 193 лагеря (96,5% от общего числа запланированных к работе в летнюю оздоровительную кампанию — 2025). Нарушения санитарного законодательства выявлены в 951 лагере, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть выявленных нарушений касается соблюдения режимных моментов, которые были устранены на месте в ходе проведения осмотров. В отношении других нарушений выданы предписания с короткими сроками, исполнение которых находится на контроле. Должностные и юридические лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.

С реализации в лагерях снято 79,236 кг необоротоспособной продукции (отсутствие маркировки, признаки недоброкачественности, нарушение условий хранения).

На сегодняшний день завершили свою работу два загородных и семь палаточных лагерей, а также 1 047 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнуло более 68 тысяч детей. На 1 июля 2025 года продолжают работать 14 лагерей с дневным пребыванием, 111 загородных и 21 палаточный лагерь, где отдыхают 21 069 детей. Все лагеря имеют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам.



Дмитрий Зайцев